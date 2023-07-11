Пять юных нарушителей управления электросамокатами оштрафовали в Туле в ходе профилактической акции
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Цель акции – выявление правонарушений среди несовершеннолетних, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. В рейд наряду с госавтоинспекторами выходят сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, управления по транспорту и дорожному хозяйству, представители народной дружины.
В ходе мероприятия, прошедшего накануне, составлено 5 административных протоколов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей.