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НовостиОбщество11 июля 2023 13:44

Пять юных нарушителей управления электросамокатами оштрафовали в Туле в ходе профилактической акции

В областной столице продолжаются межведомственные профилактические рейды «Внимание, СИМ!»
Игорь КОПЫТОВ
Пять юных нарушителей управления электросамокатами оштрафовали в Туле в ходе профилактической акции

Пять юных нарушителей управления электросамокатами оштрафовали в Туле в ходе профилактической акции

Фото: материалы пресс-служб

Цель акции – выявление правонарушений среди несовершеннолетних, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. В рейд наряду с госавтоинспекторами выходят сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, управления по транспорту и дорожному хозяйству, представители народной дружины.

В ходе мероприятия, прошедшего накануне, составлено 5 административных протоколов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей.