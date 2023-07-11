Пьяного туляка-угонщика оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30 апреля ранее не судимый 21-летний житель Тулы распивал спиртное со своей знакомой у нее в гостях.

После того, как та уснула, мужчина взял с тумбочки в прихожей ключи от автомобиля марки Chrysler Pt Cruiser, который находился во временном пользовании у женщины и решил покататься по Пролетарскому округу. На улице Кутузова он совершил столкновение с другой машиной. Впрочем, для разбирательства он не остановился и покинул место ДТП. Но далеко не уехал - не справился с управлением и съехал на обочину.

По ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил лихача-гонщика к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.