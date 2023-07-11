Рецидивист из-под Щекино обворовал «восьмерку» в Шатске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Инцидент произошел на территории гаражно-строительного кооператива в поселке Шатск. Около шести утра из открытого автомобиля «ВАЗ 2108», принадлежащего 58-летнему местному жителю, неизвестный вытащил два мобильных телефона и автомагнитолу.

Сотрудником уголовного розыска отдела полиции «Криволученский» города Тулы удалось установить личность воришки. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 35-летний мужчина, проживающий в поселке Ломинцевский Щекинского района. Мужчина был доставлен в дежурную часть, где от него были получены признательные показания, похищенное изъято.

В настоящее время полицейские устанавливают возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.