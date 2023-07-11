Безработный из Ревякино украл сразу два велосипеда у одного владельца под Тулой
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В середине мая в отдел полиции «Ленинский» Тулы обратился мужчина, рассказавший, что у него были украдены два велосипеда. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
Не сразу, но полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого похитителя. Им оказался нигде не работающий 47-летний житель поселка Ревякино Ясногорского района. После задержания злоумышленник во всем признался.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.