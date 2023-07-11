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НовостиОбщество11 июля 2023 11:41

В Туле прокуратура потребовала от главврача Ваныкинской больницы починить подъемник для инвалидов

Основанием для проведения проверки послужили многочисленные посты в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
В Туле прокуратура потребовала от главврача Ваныкинской больницы починить подъемник для инвалидов

В Туле прокуратура потребовала от главврача Ваныкинской больницы починить подъемник для инвалидов

Фото: соцсети

Прокуратура Советского района Тулы установила, что у входа в здание травмпункта ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина», действительно, не функционирует подъемник стационарного типа.

Также на места для парковки автотранспорта инвалидов не нанесена горизонтальная разметка и дублирование дорожного знака «Инвалид», а еще контрастно не выделены краевые ступени наружного лестничного марша. В здании травмпункта не размешены тактильная мнемосхема помещения и таблички с названием кабинетов, продублированные шрифтом Брайля.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла главному врачу больницы представление, исполнение требований которого находится на контроле.