В Туле прокуратура потребовала от главврача Ваныкинской больницы починить подъемник для инвалидов Фото: соцсети

Прокуратура Советского района Тулы установила, что у входа в здание травмпункта ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина», действительно, не функционирует подъемник стационарного типа.

Также на места для парковки автотранспорта инвалидов не нанесена горизонтальная разметка и дублирование дорожного знака «Инвалид», а еще контрастно не выделены краевые ступени наружного лестничного марша. В здании травмпункта не размешены тактильная мнемосхема помещения и таблички с названием кабинетов, продублированные шрифтом Брайля.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла главному врачу больницы представление, исполнение требований которого находится на контроле.