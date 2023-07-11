Несоблюдение дистанции привело к ДТП между двух грузовых машин на трассе под Богородицком Тульской области Фото: материалы пресс-служб

10 июля в 19:00 на 250-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Богородицкого района Тульской области 32-летний мужчина за рулем «КамАЗа 5490-S5» с полуприцепом Schmitz Cargobull совершил попутное столкновение с грузовым фургоном «ГАЗ» под управлением 56-летнего водителя.

После этого «ГАЗ» съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка автофургона, которая была госпитализирована.