58 человек пострадали и трое погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю Фото: материалы пресс-служб

В 50 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 3 по 9 июля, 58 человек пострадали и пятеро погибли. При этом среди 14 ДТП с участием несовершеннолетних потерь нет, пострадали 16.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 23. На втором месте наезды на пешеходов и съезды с дороги — по 6, далее наезды на велосипедистов и опрокидывания — по 3. Также зафиксировано два наезда на препятствие.