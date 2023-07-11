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НовостиПроисшествия11 июля 2023 8:01

58 человек пострадали и трое погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Статистику аварийности обнародовала региональная Госавтоинспекция
Игорь КОПЫТОВ
58 человек пострадали и трое погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

58 человек пострадали и трое погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Фото: материалы пресс-служб

В 50 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 3 по 9 июля, 58 человек пострадали и пятеро погибли. При этом среди 14 ДТП с участием несовершеннолетних потерь нет, пострадали 16.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 23. На втором месте наезды на пешеходов и съезды с дороги — по 6, далее наезды на велосипедистов и опрокидывания — по 3. Также зафиксировано два наезда на препятствие.