В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 229 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 3 по 9 июля, с укусами клещей за медицинской помощью обратилось 229 человек, 58 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (36%), на территории садово-огородных товариществ (37%), при посещении лесов (5%) и других территорий (22%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 2758 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 752 случая у детей. Факты укусов насекомых выявлены во всех района Тульской области. Помимо этого, зарегистрировано 20 завозных случаев, при посещении жителями Тверской, Московской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Рязанской, Орловской и Владимирской областей, а также Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мордовии.

За период мониторинга исследовано 2011 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 10,7% (ниже среднемноголетнего уровня на 16%), анаплазмой — 4,1% (ниже среднемноголетнего уровня на 4%), а эрлихиями– 0,15% (выше среднемноголетнего уровня на 49%). Также в 2023 году зарегистрированы 8 случаев заболевания населения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).