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НовостиОбщество11 июля 2023 6:59

Прокуратура организовала проверку «Тулагорводоканала» после гибели одного из рабочих в траншее

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура организовала проверку «Тулагорводоканала» после гибели одного из рабочих в траншее

Прокуратура организовала проверку «Тулагорводоканала» после гибели одного из рабочих в траншее

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В районе 12 часов дня 6 июля при выполнении работ по техническому присоединению земельного участка к сетям канализации в тульском поселке Горелки на работника АО «Тулагорводоканал», находившегося в траншее, обрушился грунт. В результате прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось только констатировать его смерть.

По данному факту прокуратура Зареченского района организовала проверку исполнения АО «Тулагорводоканал» на предмет соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ поставлено на контроль.