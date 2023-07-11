Жительница Новомосковска Тульской области украла автомобиль при помощи эвакуатора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

35-летняя женщина признана виновной в автомобиля Infiniti FX35 и комплекта зимних шин. Она просто вызвала эвакуатор, водитель которого даже не подозревал, что помогает в преступлении.

За дерзкий поступок жительница Новомосковска была приговорена судом к штрафу в размере 120 тысяч рублей, который она так и не заплатила. Тогда судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Теперь она получила 300 часов обязательных работ.