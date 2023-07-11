В Тульской области бывший инспектор ДПС предстанет перед судом за получение взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По версии следствия в ночь с 20 на 21 февраля 2023 года тогда еще действительный инспектор ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Новомосковску получил от одного из водителей взятку в размере 5 тысяч рублей за то, чтобы машину не отправляли на штраф-стоянку. Вместо этого задержанное транспортное средство было передано лицу, не вписанному в полис автострахования.

Теперь 29-летний бывший инспектор дорожно-патрульной службы обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Уголовное дело будет направлено в Новомосковский районный суд Тульской области.