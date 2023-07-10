В Суворове автомобиль «УАЗ» сбил 63-летнюю женщину
Фото: материалы пресс-служб
В Суворове на улице Тульской города днем 8 июля произошло ДТП. Там примерно в 13:30 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Так, 56-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ 3962», при выезде с прилегающей территории сбил 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть автомобильной дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате пострадавшей пенсионерке оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.