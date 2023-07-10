Подтолкнул тягач легковушкой и попал в больницу: ДТП на трассе в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

8 июля в 22:30 на 1-м километре автодороги «Дон - Новомосковск» на территории Киреевского района Тульской области не имеющий прав 36-летний мужчина, управляя Mercedes-Benz совершил попутное столкновение с автомобилем Iveco Stralis 400 с полуприцепом Goch Tirsan C52101 под управлением 29-летнего водителя.

После этого Mercedes совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки, который был госпитализирован.