Кому в Туле отключат газ 11 июля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 11 июля с 11:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №2б по улице Гарнизонный проезд в поселке Горлеки, дома №26 по улице Баженова, дом №13/21 по улице Рихарда Зорге, дома №21/13 по улице Немцова, дома №48 по улице Металлургов и дома №14 по улице Макара Мазая, а с 12:00 до 18:00 — дома №1д по улице Академика Павлова.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.