В Донском пьяный водитель автомобиля Daewoo устроил ДТП с пострадавшей 12-летней девочкой Фото: материалы пресс-служб

В Донском на улице Октябрьской днем 7 июля произошло ДТП. Там примерно в 14:45 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,360 мг/л) и управляя автомобилем Daewoo Nexia, не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ 210740», за рулем которого находился 38-летняя женщина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка-пассажир автомобиля «ВАЗ». Её оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.