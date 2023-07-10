В ДТП с мотоциклом под Тулой пострадали трое подростков

В ДТП с мотоциклом под Тулой пострадал 14-летний подросток Фото: материалы пресс-служб

9 июля в 14:20 на 6-м километре автодороги «Барыково – Коптево – Садки» под Тулой 17-летний юноша без водительских прав, управляя незарегистрированным мотоциклом «Днепр», не удержался на проезжей части и совершил опрокидывание.

В результате ДТП пострадали водитель и его несовершеннолетние пассажиры. 16-летний юноша после оказания медицинской помощи был отпущен, а вот 14-летнему подростку потребовалась госпитализация.