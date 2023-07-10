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НовостиПроисшествия10 июля 2023 13:27

В ДТП с мотоциклом под Тулой пострадали трое подростков

На момент происшествия несовершеннолетние находились без защитной экипировки
Игорь КОПЫТОВ
В ДТП с мотоциклом под Тулой пострадал 14-летний подросток

В ДТП с мотоциклом под Тулой пострадал 14-летний подросток

Фото: материалы пресс-служб

9 июля в 14:20 на 6-м километре автодороги «Барыково – Коптево – Садки» под Тулой 17-летний юноша без водительских прав, управляя незарегистрированным мотоциклом «Днепр», не удержался на проезжей части и совершил опрокидывание.

В результате ДТП пострадали водитель и его несовершеннолетние пассажиры. 16-летний юноша после оказания медицинской помощи был отпущен, а вот 14-летнему подростку потребовалась госпитализация.