В Щекино 17-летний парень на незарегистрированном мотоцикле устроил тройное ДТП Фото: материалы пресс-служб

В Щекино на улице Советской днем 7 июля произошло тройное ДТП. Там примерно 14:30 столкнулись мотоцикл и два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 17-летний юноша, управляя незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом BSE Z1, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого находился 32-летний мужчина, с дальнейшим наездом на стоящее транспортное средство Mitsubishi Space Star.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. На момент происшествия он находился в шлеме.