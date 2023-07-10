Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 11:46

Стало известно состояние трехлетней девочки, выпавшей из окна четвертого этажа в Богородицке

Ребенка доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести
Михаил КОРЕНЮГИН
Стало известно состояние трехлетней девочки, выпавшей из окна четвертого этажа в Богородицке

Стало известно состояние трехлетней девочки, выпавшей из окна четвертого этажа в Богородицке

Фото: материалы пресс-служб

По данным регионального Минздрава, трехлетнюю девочку, выпавшую из окна четвертого этажа многоквартирного дома в Богородицке, доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Скорая помощь прибыла к месту происшествия всего за 3 минуты.

Напомним, инцидент произошел 10 июля в Богородицке на улице. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В данный момент ребенок находится в Новомосковской городской клинической больнице. Установление всех обстоятельств происшествия контролирует межрайонная прокуратура.