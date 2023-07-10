Под Новомосковском Тульской области в одном из прудов отравили рыбу Фото: соцсети

Экологическая катастрофа была замечена случайно проезжавшим мимо местным жителем. Речь идет о пруде, расположенном за населенным пунктом Люторцы после переезда реки Дон и назваемом в народе Коряжником.

Раньше в нем было «множество рыбы и уток с утятами». Теперь же на местности «был очень отвратительный канализационный запах и большое скопление чаек над этим водоемом». Кроме того, у берега цвет воды был бело-мутным, в ней погибла рыба.

Автор поста предположил, что в пруд видимо что-то слили от чего вся живность начала погибать: «Очень жаль что есть такие нелюди, которым все равно на нашу природу!»