В Туле возле Центрального рынка закрыли еще четыре кафе за санитарные нарушения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле возле Центрального рынка Роспотребнадзор закрыл еще 4 узбекских кафе за санитарные нарушения. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Так, в общепите «Восточная сказка», расположенном на улице Каминского, установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, обработке столовой и кухонной посуды и инвентаря. Также там не было производственного контроля за качеством и безопасностью реализуемой продукции, а для приготовления блюд в кафе использовалось сырье без товаросопроводительных документов, информации об изготовителе и сроке годности. В связи с этим с производства снято 26,1 кг пищевой продукции.

В кафе «Узбекская кухня», расположенном на улице Хлебная площадь, были аналогичные нарушения, как и в предыдущем кафе. Однако помимо этого, там не проводили дезинфекцию столовой посуды, а в подсобном помещении есть тараканы. С производства было снято 3,5 килограмма мясной продукции.

В организации общественного питания «Самарканд», расположенном на улице Хлебная площадь, не соблюдали требования, предъявляемые к мытью и дезинфекции посуды. Отсутствовали разрешенные моющие и дезинфицирующие средства, а производственные цеха не оборудованы раковинами для мытья рук.

В кафе «Исфара», расположенном на улице Пирогова, работали сотрудники без личных медицинских книжек с данными о прохождении медицинского осмотра, гигиенической подготовки и аттестации. Также использовались продукты, в том числе мясо без документов об их происхождении, информации об изготовителе и сроке годности. С производства снят 11 кг кулинарной продукции.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний работа заведений общественного питания была приостановлена. Вопрос о запрете деятельности кафе будет решать суд.