В Туле осудят курьера телефонных мошенников, похитившего у пенсионеров 170 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следствием было установлено, что с 30 по 31 января 2023 года телефонные мошенники звонили пожилым тулякам и сообщали заведомо ложные сведения о дорожно-транспортных происшествиях, якобы совершенных по вине их родственников. 22-летний ранее не судимый житель региона, выполняющий роль курьера, приезжал по месту жительства потерпевших и забирал у них деньги. Таким образом у двух пенсионеров было похищено 170 тысяч рублей.

Молодого человека удалось задержать. Теперь он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Сам обвиняемый в настоящее время находится под стражей.