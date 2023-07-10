30 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлены 30 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование отказались 9 из них. Еще 2 к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказались еще 2 нетрезвых водителя.

Кроме того, в отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.