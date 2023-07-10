На сломанной горке во дворе по улице Металлургов в Туле травмировалась 12-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

В ходе проведенной проверки представители ведомства установили, что детская игровая площадка, расположенная по адресу ул. Металлургов, 53, находится в ненадлежащем состоянии. Так, ударопоглощающее покрытие имеет повреждения, отсутствует информация о правилах пользования детским оборудованием.

Кроме этого, на стартовом участке одной из горок не установлена перекладина. В результате 5 июля 12-летний ребенок, катаясь на горке, получил травму грудной клетки.

При этом МУ «Городская служба единого заказчика» не приняла своевременные меры к надлежащему содержанию детского игрового оборудования. Поэтому прокуратурой решено принять исчерпывающий комплекс мер реагирования.