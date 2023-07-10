Тульские спортсмены завоевали медали на чемпионате и первенстве России по судомодельному спорту Фото: материалы пресс-служб

С 2 по 8 июля в Московской области проходил чемпионат России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей, в котором принимали участие 80 человек из 22 регионов страны.

По информации регионального министерства спорта, тульские спортсмены Дмитрий Козлов и Сергей Литвинов заняли первое место в эко «тим». Помимо этого, Дмитрий завоевал золото в эко-стандарт и FSR E, а Сергей завоевал серебро в эко-стандарт. В командном зачете чемпионата тульские спортсмены заняли третье место.

Также в этим дни проходило первенство России, в котором за медали боролись порядка 50 юношей из 16 регионов страны. В общем зачете тульская команда стала пятой, а в отдельных испытаниях представители нашего региона показали следующие результаты:

- 1 место - Егор Иванов, эко-стандарт - 3 место - Егор Иванов, моно М2 - 3 место - Андрей Желтов, Дмитрий Мишков, Егор Иванов, эко «мини тим»