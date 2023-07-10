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НовостиОбщество10 июля 2023 10:13

В поселке Одоев Тульской области установлена новая водоразборная колонка по требованию прокурора

Теперь водоснабжение нескольких домов восстановлено
Игорь КОПЫТОВ
В поселке Одоев Тульской области установлена новая водоразборная колонка по требованию прокурора

В поселке Одоев Тульской области установлена новая водоразборная колонка по требованию прокурора

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Прокуратура Одоевского района провела проверку и становила, что водоразборная колонка возле дома № 27 по ул. Д. Бедного, посредством которой осуществляется подачи воды из системы централизованного водоснабжения к жилым домам на указанной улице, с января 2023 года находилась в нерабочем состоянии.

Во исполнение требований прокурора администрация муниципального образования установила новую водоразборную колонку.