В поселке Одоев Тульской области установлена новая водоразборная колонка по требованию прокурора Фото: Игорь КОПЫТОВ

Прокуратура Одоевского района провела проверку и становила, что водоразборная колонка возле дома № 27 по ул. Д. Бедного, посредством которой осуществляется подачи воды из системы централизованного водоснабжения к жилым домам на указанной улице, с января 2023 года находилась в нерабочем состоянии.

Во исполнение требований прокурора администрация муниципального образования установила новую водоразборную колонку.