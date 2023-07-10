В Тульской области двое безработных украли металлолом из пункта приема
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В полицию обратился сторож пункта приема металла из Узловского района, сообщивший, что, когда он рано утром он отлучился на несколько минут с рабочего места, неизвестные украли металлолом.
Сотрудники полиции установили личность похитителей. Ими оказались двое безработных и ранее судимых местных жителя 43 и 37 лет. Рецидивистов задержали.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное имущество было частично изъято.