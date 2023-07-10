В Туле на улице Карпова произошло ДТП с участием автобуса и легковушки
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В Туле на улице Карпова утром 10 июля произошло ДТП. Там примерно в 6:50 столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщает тульский Центр медицины катастроф.
По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Duster, совершил столкновение с ехавшим с ним в одном направлении пассажирским автобусом «ПАЗ», за рулем которого находился 32-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель легкового транспорта. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего увезли в больницу в травмой головы.