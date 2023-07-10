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НовостиПроисшествия10 июля 2023 9:31

В Туле на улице Карпова произошло ДТП с участием автобуса и легковушки

Пострадал водитель автомобиля Renault
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Карпова произошло ДТП с участием автобуса и легковушки

В Туле на улице Карпова произошло ДТП с участием автобуса и легковушки

Фото: соцсети

В Туле на улице Карпова утром 10 июля произошло ДТП. Там примерно в 6:50 столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщает тульский Центр медицины катастроф.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Duster, совершил столкновение с ехавшим с ним в одном направлении пассажирским автобусом «ПАЗ», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель легкового транспорта. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего увезли в больницу в травмой головы.