В Туле на улице Карпова произошло ДТП с участием автобуса и легковушки Фото: соцсети

В Туле на улице Карпова утром 10 июля произошло ДТП. Там примерно в 6:50 столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщает тульский Центр медицины катастроф.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Duster, совершил столкновение с ехавшим с ним в одном направлении пассажирским автобусом «ПАЗ», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель легкового транспорта. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего увезли в больницу в травмой головы.