В котлетах компании «Тульский мясокомбинат» нашли сальмонеллу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудниками ведомства в мае текущего года были взяты пробы пищевой продукции, произведенной «Тульским мясокомбинатом». После проведения лабораторных исследований в полуфабрикатах натуральных из мяса цыплят-бройлеров выявили наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы.

Россельхознадзор уточняет, что речь идет о таких полуфабрикатах, как охлажденные «котлеты по-киевски», «котлеты по-тульски из свинины» и «котлеты куриные».

Обнаружение патогенных микроорганизмов является грубым нарушением требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», действующих на территории ЕАЭС. За это компании ООО «Тульский Мясокомбинат» специалисты Россельхознадзора объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.