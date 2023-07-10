Тульский «Арсенал» заключил контракты с Александром Денисовым и Ишханом Гелояном

Тульский «Арсенал» заключил контракты Александром Денисовым и Ишханом Гелояном Фото: материалы пресс-служб

Александр Денисов - 34-летний воспитанник тульского футбола. Защитник провел в составе красно-желтых восемь сезонов. Выходил с командой из второй лиги в первую и дважды – из первой в премьер-лигу. Всего за туляков Денисов во всех турнирах сыграл 114 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. В минувшем сезоне Александр выступал за «КамАЗ» из Набережных Челнов.

На счету 30-летнего полузащитника сборной Армении Ишхана Гелояна - выступление в таких клубах, как «Балтика», «Химик» (Дзержинск), «Луч», «Тамбов», «Шинник», «Нефтехимик», «Енисей», «СКА-Хабаровск». Последний сезон он провел в хабаровском клубе. В составе армейцев сыграл 26 матчей и сделал 3 голевые передачи. Также Ишхан имеет опыт выступления за сборную Армении, за которую провел 5 матчей.