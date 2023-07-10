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НовостиОбщество10 июля 2023 8:17

В июне 2023 года в Тульской области пропали 65 человек

45 из них найдены живыми
Михаил КОРЕНЮГИН
В июне 2023 года в Тульской области пропали 65 человек

В июне 2023 года в Тульской области пропали 65 человек

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июне 2023 волонтерам в Тульской области поступили 65 заявок о пропавших людях. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Так, за прошедший месяц добровольцам удалось найти живыми 45 человек. Еще шестеро из пропавших был найден мертвым. Двум людям помогли найти родственников, а еще трех привезли домой. Пять заявок оказались неподтвержденными.

На данный момент в Тульской области проводятся поиски еще четырех пропавших жителей региона.