В июне 2023 года в Тульской области пропали 65 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июне 2023 волонтерам в Тульской области поступили 65 заявок о пропавших людях. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Так, за прошедший месяц добровольцам удалось найти живыми 45 человек. Еще шестеро из пропавших был найден мертвым. Двум людям помогли найти родственников, а еще трех привезли домой. Пять заявок оказались неподтвержденными.

На данный момент в Тульской области проводятся поиски еще четырех пропавших жителей региона.