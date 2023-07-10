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НовостиСпорт10 июля 2023 7:36

Тульский «Арсенал» победил подмосковный «Зоркий» — 4:1

Клуб провел контрольный матч в рамках сборов
Игорь КОПЫТОВ
Тульский «Арсенал» победил подмосковного «Зоркого» — 4:1

Тульский «Арсенал» победил подмосковного «Зоркого» — 4:1

Фото: материалы пресс-служб

Футболисты тульского «Арсенала» в домашнем контрольном матче победили красногорский «Зоркий» — 4:1. Игра проходила в три тайма по схеме 45+45+30 минут в закрытом режиме на центральном стадионе.

Туляки забили на 2 й (с пенальти), 71 й, 75 й и 120 й минутах. В составе подмосковной команды отличился Алексей Герасимов (100).

К слову, «Зоркий» выступает во второй лиге, где ему противостоит тульский «Химик-Арсенал». В сезоне-2022/23 команда заняла 7-е место во второй группе.