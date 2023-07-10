Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:16

В Белевском районе пьяный водитель автомобиля «УАЗ» съехал в кювет и снес опору ЛЭП

Мужчине потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Белевском районе пьяный водитель автомобиля «УАЗ» съехал в кювет и снес опору ЛЭП

В Белевском районе пьяный водитель автомобиля «УАЗ» съехал в кювет и снес опору ЛЭП

Фото: соцсети

В Белевском районе на 111-м километре автодороги «Тула-Белев» вечером 8 июля произошло ДТП. Там примерно в 21:55 водитель «буханки» съехал в кювет и снес столб. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, 49-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ», не справился с управлением, съехал в правых по ходу движения кювет и врезался в опору ЛЭП, которая после удара рухнула.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

По словам свидетелей аварии, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.