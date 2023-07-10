Скончался бывший глава администрации Советского района Тулы Владимир Дякун Фото: Игорь КОПЫТОВ

8 июля на 63-м году жизни скончался депутат Тульской городской Думы третьего созыва, бывший глава администрации Советского района города Тулы, экс-глава администрации Ефремовского района, председатель Союза ветеранов Тульского артиллерийского училища Владимир Дякун.

Владимир Ярославович родился во Львовской области в 1961 году. Окончил Тульское высшее артиллерийское училище. После службы в Вооруженных силах был заместителем начальника кафедры ЭВМ и АСУ Тульского артиллерийского инженерного института. Полковник запаса. Кандидат технических наук, доцент.

В 2005 году Владимир Дякун был избран депутатом Тульской городской Думы третьего созыва. В 2006 назначен главой администрации Советского района Тулы, а в январе 2010 года он возглавил администрацию Ефремовского района.

После увольнения из администрации работал на Тульском оружейном заводе.