В Заокском районе водитель автомобиля Daewoo сбил лося и попал в больницу Фото: соцсети

В Заокском районе на 1-м километре автодороги «Малахово-Заокский-Поленово» поздно вечером 9 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, примерно в 22:15 34-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, сбил лося, после чего животное отлетело в лобовое стекло.

В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали в больницу с различными травмами. А сохатый столкновение с транспортным средством не пережил.