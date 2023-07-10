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НовостиПроисшествия10 июля 2023 6:47

В Заокском районе водитель автомобиля Daewoo сбил лося и попал в больницу

ДТП произошло поздно вечером 9 июля
Михаил КОРЕНЮГИН
В Заокском районе водитель автомобиля Daewoo сбил лося и попал в больницу

В Заокском районе водитель автомобиля Daewoo сбил лося и попал в больницу

Фото: соцсети

В Заокском районе на 1-м километре автодороги «Малахово-Заокский-Поленово» поздно вечером 9 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, примерно в 22:15 34-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, сбил лося, после чего животное отлетело в лобовое стекло.

В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали в больницу с различными травмами. А сохатый столкновение с транспортным средством не пережил.