Следственный комитет России заинтересовался неприятным запахом в новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Тульской области Владимиру Усову провести проверку по факту предполагаемых нарушений экологических норм в городе Новомосковске. В последнее время число жалоб горожан на неприятный запах превысило все возможные пределы.

В субботу, 8 июля, ситуацию прокомментировал глава администрации города Новомосковска Алексей Бирюлин, который сообщил, что источник запаха установлен – это одно из предприятий с площадки Промтехнопарка - завод по переработке убойных жиров. При этом на требование властей приостановить технологический процесс и прекратить выбросы руководство предприятия никак не отреагировало, поэтому необходимо принимать «другие меры». Однако у местной администрации нет на то полномочий, поэтому городская власть обратилась в компетентные органы с просьбой «принять максимально жесткие меры» и приостановить работу этого предприятия.

Вместе с тем, региональный Роспотребнадзор несколько раз проводил в Новомосковске ряд исследований атмосферного воздуха, которые не обнаружили в нем превышения предельно-допустимых границ концентрации загрязняющих веществ.