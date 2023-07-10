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НовостиПроисшествия10 июля 2023 6:31

Во время пожара в многоквартирном доме в Киреевске спасли и эвакуировали 10 человек

На месте происшествия работали 7 человек и 2 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в многоквартирном доме в Киреевске спасли и эвакуировали 10 человек

Во время пожара в многоквартирном доме в Киреевске спасли и эвакуировали 10 человек

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 июля, примерно в 1:54, в многоквартирном жилом доме на улице Ленина в Киреевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 7 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 20 минут и эвакуировать 5 жителей. Также звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено 5 человек, 2 из них — дети. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара квартира закоптилась по всей площади, комната сгорела полностью. В данный момент устанавливается причина возгорания.