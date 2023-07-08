Тульские госавтоинспекторы помогли оперативно доставить в больницу истекающего кровью мальчика Фото: материалы пресс-служб

Вечером 2 июля к экипажу ДПС на пересечении улиц Рязанской и Овражной города Тулы обратился водитель проезжающей мимо иномарки. Он рассказал инспекторам, что в машине находится его сын, у которого сильное кровотечение. Мальчик получил травму, катаясь на велосипеде.

Инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области Денис Рогов и Павел Чулкова, оценив ситуацию, не теряя времени, включив спецсигналы, сза считанные минуты сопроводили автомобиль с ребенком в Тульскую детскую областную клиническую больницу.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям стражей порядка, мальчику была своевременно оказана квалифицированная помощь.