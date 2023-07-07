В Туле на стройке погиб рабочий: следком возбудил уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

6 июля в поселке Горелки Зареченского округа Тулы бригада специалистов выполняла работы по подключению строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, когда вдруг обрушился грунт траншеи.

54-летнего строителя насмерть засыпало землей. Находившиеся рядом рабочие вытащили мужчину из-под завала и вызвали бригаду скорой помощи. Однако от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту случившегося региональный следком возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают обстоятельство происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены очевидцы. В организации, где был трудоустроен погибший, изъята документация. В ходе расследования будет определен круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на строительном объекте.