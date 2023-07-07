Сбитая грузовиком на улице Октябрьской в Туле женщина скончалась в больнице Фото: соцсети

Сбитая грузовиком на улице Октябрьской в Туле женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, очевидцы в социальных сетях сообщили о ДТП, которое произошло 7 июля. Там примерно в 10:50 грузовик сбил пешехода.

По информации тульской Госавтоинспекции, 31-летний мужчина, управляя автомобилем Isuzu Forward, сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.