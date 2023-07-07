В Тульской области заблокировали сайт с роликом про охоту на моржей Фото: Игорь КОПЫТОВ

В ходе мониторинга сети Интернет с целью выявления сайтов, допускающих размещение материалов, распространение которых запрещено на территории РФ, была обнаружена страница, на которой размещен видеоматериал «Охота на моржей – единственный способ выжить на Чукотке». По мнению экспертов, он пропагандировал жестокое насилие по отношению к животному, занесенному в Красную книгу РФ. В видеоматериале содержатся сцены жестокой охоты на моржей, что противоречит принципам морали и гуманизма, оказывает негативное влияние на развитие несовершеннолетних.

Страница и ролик были в свободном доступе, поэтому суд удовлетворил административный иск и признал информацию запрещенной в Российской Федерации.

Решение в законную силу не вступило.