Туляки теперь могут проверить свое здоровье на улицах города: стартовал новый общественный проект Фото: Игорь КОПЫТОВ

Первое из мероприятий в рамках «Здоровой Тулы» прошло накануне, 7 июля, в Центральном парке Тулы. В шатрах возле здания администрации все желающие могли бесплатно пройти обследование на онкозаболевания полости рта и кожи. Акушер-гинеколог перинатального центра проводила консультации, а фитнес-инструктор проводила разминку.

Следующее подобное мероприятие пройдет 11 июля в 17:00 на Казанской набережной. Здесь с туляками встретятся врачи перинатального центра.

А 27 июля в Центральном парке инструкторы по лечебной физкультуре областного кардиодиспансера проведут для всех желающих зарядку, мастер-класс по северной ходьбе, проверят координацию движений, а кардиологи измерят артериальное давление и пульс.

Мероприятия проекта «Здоровая Тула» будут проходить до конца лета.