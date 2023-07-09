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НовостиОбщество9 июля 2023 12:00

Туляки теперь могут проверить свое здоровье на улицах города: стартовал новый общественный проект

Каждую неделю в различных общественных пространствах будут вести прием врачи
Игорь КОПЫТОВ
Туляки теперь могут проверить свое здоровье на улицах города: стартовал новый общественный проект

Туляки теперь могут проверить свое здоровье на улицах города: стартовал новый общественный проект

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Первое из мероприятий в рамках «Здоровой Тулы» прошло накануне, 7 июля, в Центральном парке Тулы. В шатрах возле здания администрации все желающие могли бесплатно пройти обследование на онкозаболевания полости рта и кожи. Акушер-гинеколог перинатального центра проводила консультации, а фитнес-инструктор проводила разминку.

Следующее подобное мероприятие пройдет 11 июля в 17:00 на Казанской набережной. Здесь с туляками встретятся врачи перинатального центра.

А 27 июля в Центральном парке инструкторы по лечебной физкультуре областного кардиодиспансера проведут для всех желающих зарядку, мастер-класс по северной ходьбе, проверят координацию движений, а кардиологи измерят артериальное давление и пульс.

Мероприятия проекта «Здоровая Тула» будут проходить до конца лета.