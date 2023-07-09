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НовостиОбщество9 июля 2023 9:01

В Ясногорском районе Тульской обалсти завершается ремонт дороги «Новое Клейменово — Ясногорск - Мордвес»

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Игорь КОПЫТОВ
В Ясногорском районе Тульской обалсти завершается ремонт дороги «Новое Клейменово — Ясногорск - Мордвес»

В Ясногорском районе Тульской обалсти завершается ремонт дороги «Новое Клейменово — Ясногорск - Мордвес»

Фото: материалы пресс-служб

Автодорога «Новое Клейменово — Ясногорск - Мордвес» связывает трассы М2 «Крым» и М4 «Дон». Общая протяженность двух ремонтируемых участков – более 16 км.

Вместе с ней в работе и одна из ключевых транспортных артерий города – улица Победы. Здесь помимо асфальтового полотна будут обновлены остановочные павильоны, дорожные знаки и ограждение.

По словам представителя подрядчика, работы идут с опережением графика.

Напомним, в этом году по нацпроекту запланирован ремонт 24 участков дорог общей протяженностью 83 км.