В Ясногорском районе Тульской обалсти завершается ремонт дороги «Новое Клейменово — Ясногорск - Мордвес» Фото: материалы пресс-служб

Автодорога «Новое Клейменово — Ясногорск - Мордвес» связывает трассы М2 «Крым» и М4 «Дон». Общая протяженность двух ремонтируемых участков – более 16 км.

Вместе с ней в работе и одна из ключевых транспортных артерий города – улица Победы. Здесь помимо асфальтового полотна будут обновлены остановочные павильоны, дорожные знаки и ограждение.

По словам представителя подрядчика, работы идут с опережением графика.

Напомним, в этом году по нацпроекту запланирован ремонт 24 участков дорог общей протяженностью 83 км.