В Ясногорском районе Тульской обалсти завершается ремонт дороги «Новое Клейменово — Ясногорск - Мордвес»
Фото: материалы пресс-служб
Автодорога «Новое Клейменово — Ясногорск - Мордвес» связывает трассы М2 «Крым» и М4 «Дон». Общая протяженность двух ремонтируемых участков – более 16 км.
Вместе с ней в работе и одна из ключевых транспортных артерий города – улица Победы. Здесь помимо асфальтового полотна будут обновлены остановочные павильоны, дорожные знаки и ограждение.
По словам представителя подрядчика, работы идут с опережением графика.
Напомним, в этом году по нацпроекту запланирован ремонт 24 участков дорог общей протяженностью 83 км.