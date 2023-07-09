Тулякам представляется возможность поближе познакомиться с творчеством одного из знаменитых «Кукрыниксов» Фото: материалы пресс-служб

Посетители музея П.Н. Крылова смогут отвлечься от городской суеты и на миг перенестись на берег Волги, Азовского моря или заглянуть в старый московский дворик середины прошлого столетия. Здесь провходит выставка живописи и графики Михаила Куприянова, приуроченная к 100-летию содружества Кукрыниксов.

Новая экспозиция включает работы художника из фондов Тульского музея изобразительных искусств, большая часть из которых получена в дар от известного российского коллекционера Владимира Некрасова в 2021 году.

Излюбленный жанр Михаила Васильевича – пейзаж. Художник виртуозно передает свет, водную гладь, воздух, перспективу. В графических работах привлекает внимание серия, изображающая жизнь уютных московских двориков.

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