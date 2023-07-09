Историю отношений Мамая не только с русскими князьями, но и итальянцами расскажут тулякам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Многолетний враг Руси, «безбожный и нечестивый» Мамай – таким его описывают ученые в летописях и многих научных трудах. А кем был на самом деле могущественный беклярбек, и почему его называли «делателем королей»?

На лекции «Мамай – история восточного героя» посетители проследят путь Мамая от происхождения и восхождения на вершины власти до падения, узнают его настоящее имя и историю отношений не только с русскими князьями, но и итальянцами. Экскурсовод затронет и главный исторический миф евразийских историков, которые преподносят Мамая как ставленника Запада в борьбе с русскими землями.

Начало в 15:00.

12+