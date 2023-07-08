В Тульской области утвердили сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты Фото: Игорь КОПЫТОВ

По информации регионального министерства природы, с 25 июля в Тульской области стартует сезон летне-осенней и осенне-зимней охоты на пернатую дичь на территории охотничьих угодий.

С подружейными собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении можно выходить на промысел с 25 июля по 30 ноября. В эти сроки разрешено стрелять болотно-луговую пернатую дичь. С 5 августа 2023 года по 10 января 2024 года - боровую, степную и полевую пернатую дичь; с 12 августа по 30 ноября — водоплавающую пернатую дичь.

Сроки охоты без использования подружейной собаки: с 19 августа по 31 декабря — боровая пернатая дичь; с 19 августа по 30 ноября — болотно-луговая, степная и полевая, водоплавающая пернатая дичь