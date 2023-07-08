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НовостиОбщество8 июля 2023 12:02

В Платоновском парке Тулы в честь Дня семьи, любви и верности выступит группа «Челси»

Всех участников праздника ждет обширная развлекательная программа
Игорь КОПЫТОВ
В Платоновском парке Тулы в честь Дня семьи, любви и верности выступит группа «Челси»

В Платоновском парке Тулы в честь Дня семьи, любви и верности выступит группа «Челси»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня в Платоновском парке Тулы проходит «Семейный пикник». До 20 часов для туляков организованы выступления артистов, мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания.

Парк разделился на несколько площадок: образовательный шатер, зона спортивных развлечений, арт-маркет, лаундж зона, детская анимация, кинотеатр, концертная площадка, зона мастер-классов, зона фудкорта, фотофона и многое другое.

Хедлайнером «Семейного пикника» станет группа «Челси».

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