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НовостиОбщество8 июля 2023 6:00

В субботу 8 июля Тульскую область накроет ливнями

При этом воздух останется по-летнему теплым
Игорь КОПЫТОВ
В субботу 8 июля Тульскую область накроет ливнями

В субботу 8 июля Тульскую область накроет ливнями

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По прогнозам синоптиков, сегодня в Тульской области столбики термометров днем поднимутся до +23 градусов. С утра пасмурно, а ближае к обеду регион накроют ливни, которые продлятся практически до самого вечера.

Ветер северный 2,1 - 3,2 метра в секунду, влажность воздуха до 89%, атмсоферное давление нормальное — 744 мм рт. ст. Ультрафиолетовый индекс низкий, магнитное поле — неустойчивое.

К ночи при сохранении пасмурного неба похолодает до +16 градусов. Осадков не ожидается.