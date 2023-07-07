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НовостиПроисшествия7 июля 2023 13:33

В Туле на улице Октябрьской автоледи на машине Nissan сбила мотоциклиста

Мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Октябрьской автомобиль Nissan сбил 41-летнего мотоциклиста

В Туле на улице Октябрьской автомобиль Nissan сбил 41-летнего мотоциклиста

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Октябрьской поздно вечером 6 июля произошло ДТП. Там примерно в 22:45 столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 33-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, при повороте налево не предоставила преимущества в движении мотоциклу Kawasaki ZX1000, за рулем которого находился 41-летний мужчина, делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.