Тульские спортсмены заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по гребле на лодках «Дракон» Фото: материалы пресс-служб

С 3 по 6 июля на олимпийском гребном канале в Москве проходили главные старты страны по гребле на лодках класса «Дракон». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Тульские спортсменки Елизавета Струтина и Дарья Зайцева в составе экипажа команды «Ракета» заняли второе место в виде программы «Д-10» в рамках чемпионата России.

Также Сергей Михайлов стал победителем первенства России среди юниоров до 19 лет в лодках класса «Дракон» - «Д-10».