В Туле волонтеры спасли маленького бельчонка-сироту Фото: соцсети

Тульские волонтеры спасли слабого и истощенного бельчонка-сироту. Его мама утонула в бочке с водой на дачном участке. Как оказалось, под крышей дома остался выводок, а через три дня к жителям пришёл один бельчонок.

Хозяйка участка забрала малыша, накормила чем могла и переда волонтерам в ветклинику. Пока зоозащитники ждали, когда принесут бутылочку козьего молока, бельчонок закричал и скрутился в судороге. Однако ему полегчало, когда вкололи глюкозу, после чего он провел ночь на грелке.

Детёныш выглядит хилым и у него нездоровый цвет. Малышу нужно молоко, но он уже способен пить самостоятельно с блюдечка. Волонтеры будут делать все возможное, чтобы бельчонок поправился.